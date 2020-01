Giusy Ventimiglia chi è: età e vita privata della donna scomparsa nel 2016

Conosciamo meglio la storia di Giusy Ventimiglia, scomparsa a Bagheria nel 2016: di lui non si hanno più notizie da anni

Giusy Ventimiglia, donna di 39 anni, scomparsa nel novembre 2016 a Bagheria. Mamma di un giovane di ormai vent’anni, è stata divorziata con l’ex marito Michele. Viveva a casa del padre dopo la fine della storia: era uscita di casa la domenica alle 7.30 e nessuno l’ha più ritrovata. Il segnale del suo cellulare è stato rintracciato per l’ultima volta la cella di una zona degradata delle campagne di Bagheria, tra le contrade Cordova e Dolce Impoverile. Lo stesso fratello Salvo si è dannato l’anima per ritrovarla: “Non abbiamo ricevuto nessuna notizia, nessuna telefonata, a questo punto pensiamo al peggio: non posso credere che Giusy non abbia detto alla sua migliore amica Floriana con chi aveva appuntamento quella mattina, non è da lei… Spero che le indagini proseguano perché c’è chi sa e non parla…”. Poi ha aggiunto: “A me non servono parole di conforto, serve aiuto… Ai miei compaesani dico che nessuno di voi mi ha mai chiamato per fornire informazioni utili alle indagini. La colpa maggiore è dell’omertà. Ma questa omertà quanto vi rende forti? L’omertà è legge? Rende più virili gli uomini? Bisogna denunciare…”.

Giusy Ventimiglia chi è: le curiosità

Secondo la trasmissione di Rai3 Chi l’ha visto? la donna sarebbe stata uccisa con una svolta incredibile delle indagini. Dopo la fine del suo matrimonio, Giusy ha dovuto affrontare una crisi sprofondando nel baratro e perdendo peso senza mangiare. Inoltre, frequentava la sala giochi e successivamente sarebbe entrata anche in un giro di incontri con gli uomini della sua zona. Ora forse è arrivata nuova svolta per il caso di Giusy Ventimiglia.