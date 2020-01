Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, la coppia sta affrontando una crisi?

Tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sembra che ci sia aria di crisi. La coppia non appare più unita come una volta, le foto romantiche sui social scarseggiano.

La coppia formata dai cantanti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sembra che stia passando un momento di crisi. I due non postano foto insieme sui social da molto tempo e l’ultima apparizione che hanno fatto in pubblico risale allo scorso novembre, quando Anna è stata ospite allo show della Rai condotto da Gigi e Vanessa Incontrada, “Vent’anni che siamo italiani”. I fans si sono insospettiti quando Gigi D’Alessio, recentemente in concerto con l’amico Nino D’Angelo a Roma, non ha salutato sul palco la sua compagna Anna, come sua abitudine.

I fan speculano sulla relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio, di anni 53, e Anna Tatangelo, 33, hanno reso nota la loro relazione nel 2006 e fino al 2017 sono stati inseparabili. I due hanno avuto un figlio, Andrea, nel 2010. La coppia, però, ha già sofferto un periodo di crisi che li ha portati alla separazione, con la cantante di Sora che ha lasciato la casa che entrambi condividevano a Roma. Dopo la separazione i due erano riusciti a risolvere i loro problemi e si erano riconciliati nel 2018, come confermato più volte. Adesso però i fan speculano come tra i due non ci sia più l’unione di un tempo. Che tra la coppia sia nuovamente sull’orlo di una crisi? Gigi e Anna non hanno ancora commentato riguardo le indiscrezioni.

