Gatka: cos’è arte marziale indiana e diffusione in Italia

La storia della Gatka: cos’è l’arte marziale indiana e diffusione in Italia, dove ha avuto un’espansione importante negli ultimi anni.

Per Gatka intendiamo un’arte marziale indiana associata ai Sikh della regione del Punjab. Questa è inoltre estesa alle comunità Tanoli (tribù Pathan) e Gujjar residenti nelle regioni montuose del nord del Pakistan.

È uno stile di combattimento con i bastoni, che simulano delle spade. Il nome dell’arte marziale fa riferimento ai bastoni che vengono usati e l’origine è nel Punjab nel 15 ° secolo.

La diffusione della Gatka in Italia

Gran parte delle forme di Gatka praticate oggi in Occidente sono versioni europeizzate di quella che era l’arte marziale originale dei Sikh conosciuta come Shastar Vidyaa. Anche in Italia la disciplina ha una sua diffusione, grazie alla Federazione Italiana Gatka, che a partire dal 2013 assume il nome di International Gatka Academy. La scuola di Gatka viene fondata dal maestro Guru Shabad Singh Khalsa De Santis.

La diffusione della disciplina in Italia e il suo riconoscimento risale alla fine degli anni Ottanta, ma solo nel 1991 viene fondata la Federazione Italiana Gatka. Nel 2001 l’arte marziale entra come disciplina nell’Area Discipline Orientali della U.I.S.P. Questo contribuisce ad accrescerne ulteriormente la diffusione nel nostro Paese. Negli ultimi anni, infatti, proliferano gli eventi legati a questa disciplina orientale, che è altamente spettacolare.