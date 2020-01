Chi vuol essere milionario, Enrico Remigio vince 1 milione di euro. Il concorrente pescarese ha trionfato rispondendo all’ultima domanda.

Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mi se piede sulla Luna? Era questa la domanda da 1 milione di euro. Enrico Remigio aveva cinque alternative, quattro di risposta e quella di tenersi i 300mila euro faticosamente guadagnati.

Le possibili risposte erano:

1) Il simbolo della pace

2) Le iniziali della figlia

3) God Bless Amercia

4) Gene was here

Leggi anche –> Enrico Remigio, chi è il concorrente di ‘Chi vuol essere Milionario’

Il concorrente dopo molti ragionamenti ha deciso di selezionare la risposta B, “Le iniziali della figlia”. Era la risposta corretta che gli ha permesso di vincere 1 milione di euro e di gioire di fronte ad un commosso Gerry Scotti.

Leggi anche –> Chi vuol essere milionario, chi ha vinto 1 milione di euro: ecco tutti i vincitori

Enrico Remigio, chi è il concorrente di ‘Chi vuol essere milionario’

Nato a Scafa (Provincia di Pescara), Enrico Remigio ha 30 anni e vive a Singapore. Cresciuto nella città abruzzese, dove ha conseguito il diploma di maturità, il giovane si è trasferito a milano per frequentare l’Università Bocconi di Milano. Ottenuta la laurea si è trasferito a Taiwan per lavoro ed è rimasto in oriente. La sua compagna, una ragazza francese sua coetanea, vive invece in Thailandia. Ieri si è presentato nello studio di ‘Chi vuol essere milionario’ insieme alla mamma, al papà (a cui ha chiesto aiuto) ed un’amica