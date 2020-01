Chi vuol essere milionario: Enrico a caccia del milione di euro – VIDEO

Puntata straordinaria di Chi vuol essere milionario: Enrico Remigio a caccia del milione di euro, si apre col botto la nuova edizione del programma.

Si apre col botto la puntata di stasera di Chi vuol essere milionario. Mercoledì scorso, il concorrente Enrico Remigio ha lasciato lo studio con un assegno da 300mila euro.

Oggi dunque viene letta proprio in apertura di puntata la domanda da un milione di euro. Si tratta di qualcosa di mai visto negli ultimi anni di trasmissione.

La scalata di Enrico a Chi vuol essere milionario: solo bravura?

L’ultimo concorrente a vincere un milione di euro fu Michela De Paoli nel 2011. Enrico Remigio, pescarese di nascita, ma residente a Singapore, mercoledì scorso ha portato avanti una lunga cavalcata verso il montepremi finale. Si è fermato a un passo dal milione di euro, ma solo per ragioni di tempo.

Intanto è polemica per i presunti ‘aiutini’ di Gerry Scotti al campione. Al di là della bravura, che sembra fuori discussione, di Enrico Remigio, qualcuno sostiene che il concorrente sarebbe stato eccessivamente aiutato da Gerry Scotti. “Un po’ aiutato da Gerry un po’ domande non insormontabili ha avviato questa scalata. Mossa per fare audience o bravura? Intanto complimenti!”, analizza un utente.