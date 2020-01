Ripercorriamo la storia dei vincitori di un milione di euro di Chi vuol essere milionario: da Michela De Paoli a Francesca Cinelli, tutte le curiosità

Tutto pronto per Enrico Remigio che proverà a rispondere alla domanda da 1 milione di euro nella puntata del 29 gennaio di Chi vuol essere milionario? in onda su Canale5. Negli ultimi 20 anni, Gerry Scotti ha letto la domanda da 1 milione 6 volte, e tre giocatori hanno risposto esattamente. I tre vincitori sono stati Michela De Paoli, Davide Pavesi e Francesca Cinelli. Michela De Paoli ha vinto un milione di euro nel 2011, ma la donna nel 2018 si ritrova in difficoltà economiche e senza lavoro. A Live – Non è la d’Urso nel 2019, Michela ha raccontato: “Con 800mila euro abbiamo comprato la casa, poi io e mio marito abbiamo avviato un’attività commerciale, una gelateria, che purtroppo non è andata molto bene. Abbiamo sentito un po’ la crisi e dopo tre anni abbiamo chiuso”.

Chi vuol essere milionario, chi ha vinto 1 milione di euro

Non dimentichiamo, inoltre, Davide Pavesi che vinse il suo milione nell’edizione del 2004 all’età di 22 anni diventando di fatto il vincitore più giovane nella storia del gioco. Infine, Francesca Cinelli è stata la prima a vincere il montepremi più alto nel marzo 2001: all’epoca si chiamava Chi vuol essere miliardario? e così tornò a casa con un miliardo di lire.