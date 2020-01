Assalto a furgone portavalori sulla A1: chiodi sull’asfalto e auto bruciate

Nelle scorse ore si è verificato un assalto ad un furgone portavalori sulla A1: il commando di rapinatori ha dato fuoco a sei auto per intrappolare l’obiettivo.

Un commando formato da 10 rapinatori ha cercato di dare vita ad un colpo in stile hollywoodiano sulla autostrada A1. Il loro obiettivo era un furgone portavalori che passava dal tratto dell’Autostrada Sole tra Milano e Lodi. I malviventi avevano pianificato un assalto in stile militare, posizionando della auto ai due lati della strada e dando loro fuoco per costringere il furgone a passare in uno spazio in cui erano stati disseminati dei chiodi sull’asfalto per forare i pneumatici del portavalori.

Nonostante l’assalto in stile militare fosse stato pianificato nei dettagli, qualcosa non ha funzionato. I criminali hanno messo in azione il tentativo di blocco del furgone portavalori, ma l’autista del mezzo blindato è riuscito a passare in ogni caso e a rifugiarsi in un’area di sosta poco distante dal luogo in cui i malviventi avevano dato fuoco alle auto.

Rapina al furgone portavalori: assalto fallisce, nessun ferito

Dalla ricostruzione fornita al momento dalle forze dell’ordine non si capisce cosa sia andato storto nel piano dei rapinatori. Si pensa, però, che abbiano desistito quando hanno capito che c’era una volante della Polizia in zona. Il rischio che gli agenti intervenissero e ingaggiassero un inseguimento o peggio uno scontro a fuoco ha fatto capire ai rapinatori che i rischi erano troppo elevati. Per fortuna nessuno degli agenti all’interno del portavalori è rimasto ferito. Inoltre nessun automobilista che si trovava a passare per quel tratto è rimasto coinvolto. Sul luogo dell’incendio sono infatti arrivati tempestivamente i vigili del fuoco e la polizia che si sono occupati di recintare la zona e spegnere le fiamme.