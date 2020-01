Conosciamo meglio la storia di Araba Dell’Utri: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della nuova fiamma di Max Biaggi

Araba Dell’Utri, figlia di Maria Pia La Malfa e Alberto Dell’Utri, fratello gemello di Marcello Dell’Utri, è stata già protagonista in film di Dario Argento in ‘La terza madre’ e Claudio Risi in ‘Matrimonio alle Bahamas’. Ai microfoni di Affari ha svelato: “A dir la verità chiamarmi Dell’Utri non mi ha né avvantaggiato né tanto meno ostacolato”. Poi ha aggiunto: “Le persone s’incuriosiscono appena sanno come mi chiamo e mi chiedono se sono una parente di Marcello Dell’Utri e io rispondo in tutta sincerità di essere sua nipote; quindi, non c’è nulla di male a riferire la verità”.

Araba Dell’Utri chi è: le curiosità

La stessa Araba ha svelato l’originalità del suo nome durante la sua intervista ai microfoni di Affari: “Mi è stato dato perché il mio cognome è di origine araba e perciò mio padre ha voluto scegliere tale nome esotico per ricordare questa particolarità e poi suona bene”. Possiede un account Instagram privato, mentre su Twitter è possibile seguirla su @ArabaDell.

Secondo quanto rivelato da Diva e Donna la ragazza è stata sorpresa a cena a lume di candela a Roma con Max Biaggi. I due, poi, sono andati via insieme in hotel: tra i due ci sarebbe del tenero.