Antonella Fiordelisi e Elisa De Panicis fotografate in intimo, il post è ‘bollente’

Antonella Fiordelisi e Elisa De Panicis sono state fotografate in intimo insieme, i followers sono rimasti a bocca aperta per lo scatto ‘bollente’.

Antonella Fiordelisi, promessa della scherma italiana e modella, è diventata nota allo showbiz grazie alla partecipazione a Temptation Island Vip e alla sua storia con Francesco Chiofalo. Elisa De Panicis, già conosciuta in Spagna per la sua partecipazione a molti programmi televisivi, quando è tornata in Italia ha scelto di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Le due ragazze, giovanissime, sono super seguire sui social. Antonella vanta 1,1 milioni di followers su Instagram, mentre Elisa è giunta a 1 milione. Ma perché le due ragazze sono attualmente molto chiacchierate? La colpa è dello scatto ‘bollente’ che le ritrae insieme, pubblicato qualche ora fa sul profilo Instagram di Antonella.

Visualizza questo post su Instagram Ogni mora ha la sua bionda 👩🏻👩🏻‍🦳 Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi) in data: 28 Gen 2020 alle ore 5:54 PST

Scatto ‘hot’ per Antonella Fiordelisi e Elisa De Panicis

I followers di Instagram vanno matti per Antonella e per Elisa singolarmente, ma quando le due scelgono di farsi fotografare insieme, il risultato è sconvolgente! Antonella, salernitana, è conosciuta non solo per il suo talento nello sport, ma anche per le sue relazioni: alla modella si attribuisce il presunto flirt con Gonzalo Higuain, ex giocatore del Milan. Inoltre sembrerebbe che Antonella era in una relazione con Amedeo Barbato, mentre quest’ultimo era sul trono di Uomini e Donne, corteggiato da Sophia Galazzo. Ma la svolta per Antonella c’è stata con Tempation Island Vip, dove ha intrapreso una storia d’amore con Francesco Chiofalo, che non è finita nel migliore dei modi a causa del tradimento del romano.

Leggi anche -> Antonella Fiordelisi: “Ho perdonato Francesco, so perché mi ha tradita” – VIDEO

Elisa De Panicis è apprezzata sia in Spagna che in Italia per la sua partecipazione a vari programmi televisivi, come “Supervivientes”, L’ISola dei Famosi spagnola e “Mujeres y Hombres”, ovvero Uomini e Donne, al quale ha partecipato anche in Italia, corteggiando Alessio Lo Passo. Quest’anno Elisa è impegnata nella casa del Grande Fratello Vip.

Lo scatto postato postato 21h fa da Antonella Fiordelisi, con la didascalia “ogni mora ha la sua bionda” ha raggiunto in breve centinaia di migliaia di like. E non c’era da aspettarsi di meno: le due modelle e showgirls appaiono stupende nei loro completini intimi neri che risaltano i loro fisici statuari.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!