Angelo Ermanno, chi è Dialkan: il pittore del Surreastrattismo

Angelo Ermanno, in arte Dialkan, è noto per aver fondato una nuova corrente pittorica, ovvero il Surreastrattismo. Nato nel 1972 a Rionero in Vulture (Pz), dove vive e lavora, è un personaggio sui generis.

Dopo essersi diplomato presso l’Istituto Statale d’arte ha scelto di intraprendere la carriera artistica. Molto popolare è divenuto sui social, grazie all’interesse del critico Andrea Dipré.

Chi è Angelo Ermanno Dialkan: la sua partecipazione a Italia’s Got Talent

Ma su di lui hanno scritto altri critici d’arte di fama come Vittorio Sgarbi, Amerigo Restucci e Dino Borri. Le opere pittoriche di Dialkan, come tutti conoscono ormai Angelo Ermanno, sono inserite in cataloghi e riviste d’arte e figurano in collezioni pubbliche e private.

Ha partecipato alla terza puntata della stagione 2020 di Italia’s Got Talent. Il concorrente farà scoprire alla giuria la sua corrente artistica, che lo scorso anno ha di fatto compiuto il 30esimo anniversario. Dialkan verrà giudicato dai quattro giudici, Joe Bastianich, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.