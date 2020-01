Amici, Martina eliminata? Maria De Filippi la incoraggia: “Dimostra il contrario”

La cantante Martina Beltrami è a rischio eliminazione. Scoraggiata dalle parole di Zerbi la ragazza si sente già esclusa, ma la De Filippi la incoraggia.

Si avvicina a grandi passi il Serale di Amici e nella scuola gli allievi cominciano a sentire la pressione del giudizio. Nei prossimi giorni, infatti, verranno scelti i concorrenti che si giocheranno la possibilità di vincere il programma e di mettersi in mostra in prima serata davanti a tutta Italia. Si evince che gli alunni su cui i docenti hanno dei dubbi debbano dimostrare di valere un posto per la fase finale del programma e che ci saranno delle esclusioni sanguinose.

Una di queste potrebbe essere quella di Martina Beltrami, cantante entrata sin dai primi istanti nel programma e che ora sembra tra gli artisti in bilico. La giovane cantante si è già attirata le antipatie del pubblico per aver attaccato Francesco Bertoli e Giulia Molino. Inoltre sabato Rudy Zerbi ha giudicato molto duramente la sua interpretazione, facendole capire di non aver notato alcun miglioramento.

Amici: Martina ha paura di essere eliminata

Nelle scorse ore, come è possibile vedere in un video pubblicato sulla pagina ufficiale di Amici, Martina ha manifestato il proprio sconforto. La ragazza sente la pressione e teme di poter essere eliminata. Ciò che le fa male è il pensiero che potrebbe dimostrare ancora molto e che l’esclusione del programma sarebbe ingiusta. Maria De Filippi le fa capire che l’eventuale eliminazione non sarebbe un dramma, ma lei risponde: “Non penso sia drammatico, penso che non me lo merito”. A quel punto la conduttrice la rincuora: “Ti sentirai magari un po’ sola all’inizio e poi piano piano inizierai a pensare ‘Forse non sono l’unica che è uscita’. Dimostra il contrario, dimostra il contrario”.