Ambra Angiolini incinta di Max Allegri: ecco il pancino sospetto

Ambra Angiolini incinta di Max Allegri: spunta il pancino sospetto con l’attrice immortalata dai paparazzi di Diva e Donna.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stanno insieme felicemente dal 2017 e tra i due le cose sembrano andare davvero a gonfie vele. Per la coppia si parlava già di matrimonio l’estate scorsa, poi non se ne fece più nulla. Adesso però le voci tornano a farsi più insistenti anche perché potrebbe esserci un’altra grande sorpresa in arrivo.

Come riporta il settimanale Diva e Donna la coppia potrebbe essere giunta ad una importante svolta della propria vita. I due sono stati fotografati nel centro di Milano e tra baci continui e abbracci molto affettuosi è spuntato un dettaglio che non poteva passare inosservato.

Ambra Angiolini incinta? Ecco le prove

Come possiamo vedere dalle foto pubblicate dal settimanale Ambra si tiene amorevolmente una mano sul pancino, proprio con un gesto di protezione tipico e naturale per tutte le donne incinte. Massimiliano Allegri si sta godendo l’anno sabbatico preso dopo l’addio alla Juventus mentre l’attrice sta continuando a mietere successi sia al cinema che in teatro. Insomma per i due tutto va a gonfie vele e sembra proprio sia giunto il momento di fare il passo, anzi il doppio passo, successivo.