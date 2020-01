La coppia Alessandra Amoroso Stefano Settepani sarebbe sul punto di cedere. Il settimanale ‘Chi’ fa sapere che i due “sono ogni giorno più lontani”.

Si parla di crisi tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani. La coppia vive da tempo insieme a Roma, e stando a quanto riportato dal settimanale ‘Chi’, starebbe vivendo un periodo decisamente non di armonia.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla addirittura di un qualcosa “che starebbe allontanando Alessandra Amoroso e Settepani sempre di più, giorno dopo giorno. Una delle possibili cause sarebbe da addurre ai troppi impegni di lui. Lui è un affermato produttore musicale, costantemente alle prese con il suo lavoro. E che assiste proprio la cantante salentina. La Amoroso vorrebbe mettere su famiglia, consapevole del fatto di avere raggiunto la giusta maturità a 33 anni per compiere questo grande passo. Ma non ci sarebbe modo di fare convergere le due cose.

Alessandra Amoroso Stefano Settepani, lui ha già due figlie da un precedente matrimonio

In più Settepani ha già due figlie ed un matrimonio fallito alle spalle. Forse non sarebbe motivato al punto giusto nel provare a ripercorrere una strada simile. Per ora non giunge alcun segnale in merito da parte della coppia. Ed anche la Amoroso pensa principalmente al lavoro. In un futuro più o meno prossimo dovrebbe uscire un nuovo album, atteso con tutta probabilità per l’autunno. E chissà se per allora la sua vita privata conoscerà un grosso cambiamento, in un senso o nell’altro.

