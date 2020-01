Alena Seredova incinta | “Noi e tu” | lo scatto che entusiasma FOTO

Arriva una bellissima notizia, con Alena Seredova incinta. I due post che la ceca ha pubblicato sul suo profilo Instagram scatenano tanta gioia.

Alena Seredova incinta. È la stessa modella e personaggio televisivo originaria della Repubblica Ceca a dare la bellissima notizia. L’ex moglie di Gianluigi Buffon darà un figlio al suo attuale compagno, l’imprenditore Alessandro Nasi, con il quale fa coppia fissa da diverso tempo dopo la fine dell’amore con l’ex portiere della Nazionale. A mezzo social apprendiamo di Alensa Seredova incinta, grazie ad un messaggio comparso sul profilo Instagram di lei. La Seredova è già madre di Louis Thomas e di David Lee, avuti da Buffon rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Ora c’è un terzo bebè in arrivo, con il messaggio della Seredova che è bellissimo.

Visualizza questo post su Instagram Noi.Tu. Quando l’amore regala la vita.❤️Per sempre ❤️ Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 29 Gen 2020 alle ore 3:00 PST

Alena Seredova incinta: “Noi. Tu. Quando l’amore regala vita”

“Noi, Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, si legge, con a corredo un bellissimo scatto in bianco e nero. Alessandro Nasi avvolge in un abbraccio il bel pancione di Alena, formando un cuore con le mani. Edd i loro volti non si vedono. Il post ha suscitato l’entusiasmo e l’ammirazione degli ammiratori della Seredova, che in massa hanno fatto i complimenti alla coppia. Lei, in un altro post scritto in ceco, informa tutti che “una cicogna arriverà a giugno! O sarebbe un corvo? Chissà adesso, ma è il nostro amore e tutti aspettiamo moltissimo”. Non si conoscono il giorno con precisione ed il genere del nascituro. Ma sarà un evento felice in ogni caso.

