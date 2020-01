Terremoto, nuova scossa ad Accumoli: “Sentito in tutta la provincia di Rieti”

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 è tornata a far tremare Accumoli. Per il momento non risultano danni a persone né a cose.

Ancora una scossa di terremoto ad Accumoli, in provincia di Rieti. Secondo le stime preliminari diramate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il fenomeno ha avuto una magnitudo di 3,3 gradi della scala Richter. Il sisma è stato sentito chiaramente nella vicina Amatrice e, in modo più debole, anche ad Ascoli Piceno e a Foligno

L’epicentro del terremoto nel Comune raso al suolo nel 2016

L’epicentro del terremoto è stato individuato nel territorio del Comune di Accumoli, paese tristemente noto alle cronache recenti per essere stato raso al suolo dal terribile sisma del 24 agosto 2016. La scossa è avvenuta alle ore 17:37 a una profondità di soli otto chilometri ed è stata distintamente avvertita in tutta la provincia e nelle zone del cratere laziale degli eventi sismici di ormai quasi quattro anni fa. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone, anche se la paura è stata come sempre tantissima.

