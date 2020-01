Stasera in tv – La Pupa e il Secchione: anticipazioni di oggi 28 gennaio

Stasera in tv – La Pupa e il Secchione: anticipazioni di oggi...

Questa sera in tv nella puntata di La Pupa e il Secchione e viceversa vedremo coinvolti in una lite Francesca Cipriani e Paolo Ruffini: dettagli e ospiti di oggi

Ospiti, litigi con Paolo Ruffini e Francesca Cipriani e sfide fra i concorrenti di La Pupa e il Secchione e viceversa: insomma accadrà di tutto nella puntata dello show in onda oggi.

Alla conclusa fase dei ripensamenti sarebbe dovuto seguire un periodo di calma, ma così non è stato. Tante liti e soprattutto troppa gelosia sconvolgerà la routine degli inquilini della Villa. Il programma sarà su Italia 1 a partire dalle ore 21.27.

Vediamo insieme cosa accadrà stasera in televisione.

La pupa e il secchione e viceversa: anticipazioni

Le coppie ormai sono state formate e pupe e pupi hanno trovati i rispettivi secchioni/secchione. Non tutti, però, sono felici degli equilibri che si sono creati nella Villa.

Angelica e il pupo Marco si avvicinano pericolosamente e questo non sfugge a Mazzoni, tanto geloso della ragazza da non riuscire a nasconderlo. Dal canto suo, neanche Marco avrà vita facile, dato il rapporto conflittuale instaurato con la secchiona Maestri.

La Pupa e il Secchione, ospiti di oggi:

Alba Parietti

Roberto Giacobbo

Mark The Hammer

Roberta Carluccio

la Marchesa Daniela del Secco d’Aragona.

Le prove

Prova Trap

Le coppie comporranno un brano e lo canteranno in stile trap. Sarà lo YouTuber Mark The Hammer a valutare la prova.

Pupe e pupi, a bordo di un bus turistico, si ritroveranno a Roma e si comporteranno come guide, raccontando di monumenti e curiosità ai turisti. La competizione verrà valutata da Roberto Giacobbo.

Tutti a lezione di twerking con la fitness model Roberta Carluccio!

La sfida riguarderà i secchioni che si destreggeranno fra ferro e panni da stirare. La valutazione spetterà alla Marchesa Daniela del Secco d’Aragona.

La competizione classica di La Pupa e il Secchione e viceversa verrà valutata da Alba Parietti.

