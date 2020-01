Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 28 gennaio

Fuori dal Coro con Mario Giordano torna stasera in televisione con inchieste giornalistiche e tanti ospiti: tutte le anticipazioni sulla puntata di oggi

Questa sera in tv, martedì 28 gennaio, Fuori dal Coro su Rete 4 sarà in onda in prima serata a partire dalle ore 21.25. Fra gli appofondimenti in programma, il talk show si concentrerà principalmente sui risultati elettorali ottenuti in Emilia Romagna confrontandosi con i leader di alcuni partiti interessati.

Vediamo insieme tutti gli ospiti e di cosa tratterà la trasmissione.

Fuori dal Coro: Giordano sugli inattesi risultati delle elezioni in Emilia Romagna

La vittoria del Centrosinistra non era attesa dai più, eppure già dai primi sondaggi fatti fuori dalle urne il crescente numero di voti ha iniziato a parlare chiaro. In studio Mario Giordano approfondirà i risultati elettorali ottenuti dai partiti alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna, interrogando se stesso e i suoi ospiti per capire se questi siano o meno una sorta di segnale inviato dai cittadini italiani agli schieramenti politici.

Ospiti di oggi:

Giorgia Meloni

leader di Fratelli d’Italia. Matteo Salvini

segretario della Lega. Vittorio Feltri

Il giornalista commenterà su come la vittoria della coalizione di Centrosinistra potrebbe influire sulla tenuta di governo.

direttore di Libero Quotidiano Il giornalista commenterà su come la vittoria della coalizione di Centrosinistra potrebbe influire sulla tenuta di governo. Maurizio Belpietro

direttore di La Verità Gianluigi Paragone

senatore espulso dal Movimento 5 Stelle Vittorio Sgarbi

sindaco di Sutri e noto critico d’arte Antonio Di Pietro

ex magistrato e politico Paolo Del Debbio

il collega di Rete 4 sarà ospite a per parlare del crollo di consenso del Movimento 5 Stelle. Irene Pivetti,

L’ospite commenterà il caso Bibbiano e l’ultima dichiarazione di Federica Anghinolfi, ex dirigente dei servizi sociali e prima sospettata riguardo il presunto sistema di affidi illeciti della Val d’Elsa.