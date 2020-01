Stasera in tv film – Piacere, sono un po’ incinta: trailer, trama e cast del film

Piacere, sono un po’ incinta, film del 2010, è la commedia sentimentale di stasera in televisione su Rai 2: trama, trailer e curiosità sul film

Diretta da Alan Poul, la commedia romantica in onda questa sera in tv su Rai2 ore 21.20 racconta la storia di una ragazza romantica che non trovando il vero amore decide di dare una spintarella al destino.

Piacere, sono un po’ incinta!, trama

Il film racconta la storia di Zoe (interpretata dalla splendida Jennifer Lopez), una ragazza dal temperamento energico e passionale. Nonostante il lavoro vada a gonfie vele e i suoi rapporti interpersonali la soddisfino, poiché circondata da persone che la amano, non riesce a incontrare l’uomo giusto. Avrebbe voluto innamorarsi, ma allo stesso tempo Zoe, arrivata a quarant’anni, decide di non accontentarsi e diventare madre senza avere un compagno accanto. Si rende conto che la sua vita potrebbe essere perfetta anche come madre single. Così, si mette in contatto con il suo ginecologo e ricorre alla fecondazione artificiale. Caso vuole però che, a pochi giorni dalla procedura medica, Zoe incontri Stan, uomo che incarna tutto ciò che ha sempre voluto da un uomo e da un rapporto di coppia.

Fra i due scatta subito l’amore e, al tempo stesso, il suo grande desiderio di diventare madre si avvera. E ovviamente, nulla andrà come previsto.

Cast completo:

Jennifer Lopez (Zoe)

Alex O’Loughlin (Stan)

Eric Christian Olsen (Clive)

Michaela Watkins (Mona)

Linda Lavin (Nana)

Danneel Harris (Olivia)

Noureen DeWulf (Daphne)

Anthony Anderson (papà al parco)

Melissa McCarthy (Carol)

Tom Bosley (Arthur)

Adam Rose (Louie)

Carlease Burke (Tabitha)

Robert Klein (dottor Scott Harris)

Piacere, sono un po incinta trailer: