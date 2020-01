Stasera in tv – diMartedì: ospiti e anticipazioni di oggi 28 gennaio

DiMartedì questa sera in tv torna sull’attualità e le recenti elezionioni politiche in Emilia Romagna: tutti gli ospiti e gli argomenti trattati in puntata

Il talk di approfondimento di La7 sarà in onda stasera in televisione e si soffermerà sui risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, tenutesi la scorsa domenica 26 gennaio 2020. Il programma inizierà alle ore 21.15 e affronterà temi legati alla politica, all’attualità e all’economia.

DiMartedì, le elezioni in Emilia Romagna gli altri temi trattati

Giovanni Floris si confronterà in prima serata con Fuori dal Coro su Rete 4 e sullo stesso tema principale: i risultati delle ultime elezioni politiche in Emilia Romagna. Gli ospiti commenteranno anche il recente video, diffuso alla vigilia delle elezioni, che vede il leader della Lega Matteo Salvini suonare al citofono di un’abitazione privata seguendo il consiglio di una cittadina. Secondo molti, quella che poteva essere una mossa politica azzeccata, avrebbe paradossalmente influenzato in senso negativo l’elettorato. Il talk show dibatterà sull’esito delle votazioni, indagando sul perché la preferenza espressa dai votanti sia così differente dal generale andamento del consenso (sempre secondo i sondaggi). L’accenta verrà poi messo sui pronostici riguardo l’equilibrio di governo e sul comportamento di maggioranza e opposizione. Della copertina satirica si occuperà Gene Gnocchi e come ogni martedì illuminanti saranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli. I risultati dello statista faranno anche da avvio alla conversazione e al dibattito politico.

Ospiti di oggi

Alessandro Sallusti

direttore di Il Giornale

Marco Travaglio, direttore di Il Fatto Quotidiano

direttore di Il Fatto Quotidiano

Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice

giornalista e scrittrice

giornalista e scrittrice Massimo Franco

scrittore e giornalista del Corriere della Sera

Massimo Giannini, direttore Radio Capital

direttore Radio Capital

Marco Damilano, direttore L'Espresso

direttore L’Espresso

Gene Gnocchi

Nando Pagnoncelli

