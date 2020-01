Selena Gomez rivela: “Ho subito abusi emotivi da Justin Bieber” – VIDEO

In una recente intervista Selena Gomez è tornata a parlare della relazione con Justin Bieber, dicendo di aver subito abusi emotivi da parte della pop star.

Per 7 anni la storia d’amore tra Selena Gomez e Justin Bieber ha fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo. I due erano entrambi bellissimi, ricchi di talento e famosi. Insomma sembrava la coppia perfetta, ma poi qualcosa si è rotto e Selena ha deciso di prendere una strada differente. Dopo la separazione tra i due non ci sono state accuse dirette, anche se nella canzone ‘Lose you to Love me‘, la cantante lascia capire come rompere con Justin sia stata una scelta d’amore verso sé stessa.

Intervistata da ‘Indipendent‘, la Gomez esplicita il proprio pensiero sul rapporto con Justin e dice: “E’ molto pericoloso mettersi mentalmente nella parte della vittima. Non sono irrispettosa nel raccontarlo, mi sento vittima di abusi emotivi“. Riguardo al testo della canzone poi, Selena spiega: “Non è una canzone di odio. Ho vissuto qualcosa di bello ma che è stato difficile, e sono contenta che sia finita… Ho dovuto trovare un modo per capirlo da adulta. E ho dovuto capire le scelte che stavo facendo”.

