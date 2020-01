Raz Degan, rivelazione inedita: “Per me lui è la persona più importante”

Ospite nel salotto di Vieni da Me, l’attore israeliano Raz Degan ha fatto commuovere anche la conduttrice Caterina Balivo: “Mi manca…”.

“Ermanno Olmi è stato la persona più importante. Mi ha dato la possibilità di lavorare nel suo film Centochiodi. Mi manca…”. Questa la rivelazione che l’attore israeliano Raz Degan, visibilmente commosso, ha affidato ai microfoni di Vieni da Me, ospite di Caterina Balivo su Rai 1. Lavorare con il grande regista è stata “una delle esperienze più belle della mia vita”. Il Nostro si è poi raccontato a cuore aperto, dagli inizi come barista alla carriera di modello e attore fino alle attività benefiche, lasciando il pubblico sorpreso e ammirato

La confessione di Raz Degan

Raz Degan ha innanzitutto ripercorso la sua infanzia: “Sono cresciuto in un kibbutz. Era un po’ come un campeggio. Non c’erano soldi. Stavano sempre insieme. Era un’ideologia. Non usavamo denaro. Era tutto molto bello. Non c’è in fondo una vita migliore che una vita piena di sogni”.

L’ex compagno di Paola Barale ha spiegato di essere profondamente legato alle proprie origini e grato per tutto quello che ha ottenuto. Compreso il rapporto con l’Italia: “Questo Paese mi ha dato tanto, mi ha dato una casa e la possibilità di esprimermi. Ora che ho vissuto il mio sogno, voglio dare la stessa possibilità agli altri”.

La sua fortunata carriera, in fondo, è iniziata per caso: “Rimasi bloccato in metro a Parigi e feci tardi per il provino della pubblicità che mi ha reso poi famoso. Quando sono arrivato ero l’ultimo. Niente avviene per caso”. Quando era piccolo Raz Degan sognava di viaggiare, ma “ogni sogno deve partire dalla realtà” e “non arriva tutto veloce. Bisogna lavorare e coltivare il desiderio”.

Raz Degan ha quindi parlato della sua missione con l’Unhcr (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) e del suo viaggio in Niger, mostrando un video che lo vede impegnato con alcuni bambini. “Abbiamo una coscienza – ha detto -. Quei bambini non hanno fatto nulla per trovarsi in quella condizione, sono solo nati nel posto sbagliato… I bambini sono il futuro di questo pianeta. Abbiamo bisogno di leader importanti. Possono venire da posti inimmaginabili, come i posti di guerra”.

Nei cassetti di Vieni da Me Raz Degan ha trovato tra gli altri oggetti un trullo, simile a quello che ha comprato in Puglia: “Bisogna avere un punto di riferimento, una casa. Io sono un vagabondo, quindi stabilizzarmi è difficile per me. Amore? Sono molto discreto nel mio trulletto…”.

