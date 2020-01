Padre in lutto torna nella casa in cui ha trovato i 3 figli morti

Padre in lutto torna nella casa in cui ha trovato i 3...

Un padre ancora in lutto per la morte dei suoi 3 figli ha fatto ritorno nella casa in cui ha trovato i loro cadaveri ricevendo l’abbraccio degli amici.

Venerdì scorso Andrew McGinley ha fatto ritorno nella sua casa di Newcastle dopo un’intensa giornata di lavoro (fa il tassista) ed ha trovato la moglie fuori dall’appartamento in uno stato di evidente shock. L’uomo ha immediatamente capito che qualcosa non andava, ma non avrebbe mai immaginato quello a cui ha assistito poco dopo. Non riuscendo a comunicare con la moglie, Andrew è entrato in casa alla ricerca dei figli, ma quando lo ha fatto ha scoperto la tragica verità.

I bambini erano tutti morti nel corridoio dell’abitazione. Connor (9 anni), Carragh (7 anni) e Carla (3 anni) non respiravano e l’uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi. Quando i paramedici sono giunti, però, non c’era più nulla da fare per loro. Questi infatti hanno potuto solamente dichiarare il decesso dei bambini. Sul caso ci sono ancora numerosi punti oscuri, ma la polizia sta investigando su un caso di triplice omicidio.

Sono passato solo 3 giorni da quando Andrew ha dovuto affrontare la scioccante scoperta. L’uomo nei giorni scorsi è stato ospite in casa di parenti, dalla quale è uscito solo domenica per andare a messa. Nelle scorse ore, però, ha deciso di fare ritorno a casa, per affrontare quel lutto la cui elaborazione richiederà ancora diverso tempo. Al padre devastato dalla perdita dei figli, al momento spetta il compito di organizzare il funerale dei suoi piccoli. Questa mattina i tabloid britannici hanno pubblicato le foto del ritorno a casa di Andrew.

Una in particolare, pubblicata sul ‘Mirror‘, rappresenta lo stato emotivo dell’uomo nell’approcciarsi a quel luogo in cui erano state lasciate delle corone floreali in commemorazione dei bambini. Tutti in questo momento gli stanno vicino, alcuni dei vicini di casa hanno anche lodato il suo coraggio nel tornare in quella casa: “Cosa dire a qualcuno che ha perso i suoi tre bambini? -dichiara un vicino – E’ dura vederlo tornare indietro, poiché nessuno sa al momento cosa dirgli”.