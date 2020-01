Milan Torino Coppa Italia: streaming, precedenti e formazioni

Si gioca il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia tra Milan e Torino: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi martedì 28 gennaio 2020, alle ore 20.45, il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia tra Milan e Torino. Già in semifinale sono già approdate Napoli e Juventus.

I rossoneri vengono da un periodo florido, con 3 successi consecutivi in campionato, sul fronte opposto gli ospiti hanno perso malamente in casa contro l’Atalanta.

Milan Torino: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è un’esclusiva Rai e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1. La partita, per chi non è in casa, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play e successivamente visibile in differita su Rai Replay. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Si tratta di una sfida ricorrente in Coppa Italia, dove le due squadre si sono sfidate in 22 occasioni e di queste cinque partite sono state proprio nei quarti di finale. Tre volte si è qualificato il Torino e due volte il Milan. In totale, 10 sono le vittorie granata e sei quelle rossonere. Il precedente recente, gli ottavi di finale 2016-2017, è stato appannaggio dei rossoneri.

Milan Torino, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Stasera Pioli potrebbe far riposare Zlatan Ibrahimovic, mentre dal primo minuto potrebbe essere della partita Ante Rebic, decisivo nelle ultime uscite rossonere, con tre gol in 2 match. Queste le possibili formazioni:

MILAN (4-4-2): G.Donnarumma; A.Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. ALL.: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. ALL.: Mazzarri.