Matteo Alessandroni, chi è il modello: carriera e vita privata

Chi è il modello Matteo Alessandroni, noto per un presunto flirt con Carmen Di Pietro: carriera e vita privata, l’ingresso al Grande Fratello Vip.

Il modello Matteo Alessandroni è un personal trainer di 25 anni, che è finito al centro del gossip qualche tempo fa, perché si ritiene abbia avuto un flirt con Carmen Di Pietro.

Flirt che il giovane ha negato in maniera decisa: anzi, ha sostenuto di essere stato in qualche modo attirato in una sorta di trappola.

Carriera e vita privata di Matteo Alessandroni

In un’intervista a Live Non è la D’Urso di qualche mese fa, ha infatti spiegato che sapeva solo di dover partecipare ad un servizio fotografico per il settimanale Grand Hotel e di essere caduto in una sorta di trappola. Queste le sue parole: “L’ho vista mezza volta e hanno costruito un caos totale su questa cosa”. Carmen Di Pietro di contro ha detto di essere “amareggiata e delusa” dall’atteggiamento del giovane.

Matteo Alessandroni ha fatto parte del trio dei Super Boys entrati nella Casa del Grande Fratello Vip. Nonostante sia stato detto di lui che è single, in realtà dovrebbe essere fidanzato con una ragazza di nome Eleonora Gaspodini, anche lei nel mondo dello spettacolo. La ragazza infatti è di professione scenografa per film e fiction Rai. Ha spiegato il giovane di essere fidanzato anche nel periodo del falso flirt con Carmen Di Pietro e che sarebbe stato lasciato dopo la fuga di notizie.