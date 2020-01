Licia Nunez Barbara Eboli | bacio in diretta al GF Vip | VIDEO

L’incontro tra la coppia Licia Nunez Barbara Eboli vede un confronto tra le due dopo le incomprensioni delle scorse settimane. L’epilogo è sorprendente.

Nell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 4’, Licia Nunez e Barbara Eboli sono state le due grandi protagoniste. La prima figura nel cast dei concorrenti, ed era stata lasciata dalla sua compagna – la Eboli per l’appunto – a mezzo social solamente qualche giorno fa.

Era però Barbara ha fatto il suo momentaneo ingresso nella casa di Cinecittà per avere un confronto diretto con la 39enne pugliese, che a sua volta era rimasta impelagata in una polemica a distanza con Eva Grimaldi ed Imma Battaglia. La Battaglia è la ex fidanzata di Licia Nunez, sposata da alcuni mesi proprio con l’attrice. Le due bionde restano a colloquio per una decina di minuti. Basta poco per avere una riappacificazione.

Licia Nunez Barbara Eboli, il confronto nella casa del Grande Fratello Vip 4

Licia Nunez, con Barbara Eboli accanto, spiega: “Io per amore ho sempre sofferto tanto. Questo è il sentimento che io ho posto al centro della mia vita on ogni mio attimo. Ho incontrato Barbara e proprio lei mi ha insegnato che bisogna amare prima di tutto sé stessi”. La stessa Barbara rimprovera la Nunez. “Per me già dal primo giorno è stato difficile. Io e te sapevamo che poteva saltare fuori il passato. E tu ne hai parlato per tre settimane ogni volta. Questo non va bene, hai eclissato il presente e me così. Io per tre settimane non sono esistita. La gente ha capito che io e te ci siamo imbucate al matrimonio di Eva ed Imma. Che tu ami ancora la Battaglia e che io sono la idiota di turno. Licia, tuto questo mi ha fatto male ma io non ho mollato e ho difeso la nostra storia. Ti ho mandato una lettera ma non l’ha recepita. Stavi ancora parlando di quella persona”.

Alla fine c’è un bel bacio tra le due

E Barbara Eboli prosegue. “Quando ho scritto quel post in cui ti lasciavo l’ho fatto in lacrime, dopo tre settimane orribili per me. Hai concesso spazio a delle persone assurde. Le tue parole fuori da qui hanno una risonanza per chi ti ama. Se sono qui non è perché ti ho lasciata ma perché hai bisogno di tornare alla realtà. C’è gente cattiva all’esterno. Ed io ti guardo ogni giorno. Non fare cretinate, Licia, che poi non mi trovi più”. La Nunez si commuove e con la sua ritrovata fidanzata sono teneri abbracci, coronati da un bel bacio. Alfonso Signorini interviene ulteriormente e chiede gentilmente alla Nunez di non parlare più della Grimaldi e della Battaglia. “Pensa a vivere il tuo amore, su”.

