C’è da restare stupiti nel constatare come a novembre 2016 un cartone animato mostrava Kobe Bryant morto esattamente nello stesso tragico modo della realtà.

Sembra incredibile eppure sembra proprio vero. È la profezia che riguarda Kobe Bryant morto e la cui tragica scomparsa sarebbe stata profetizzata in un cartone animato risalente al 2016.

Nel mese di novembre di quell’anno andava in onda la serie televisiva cartoon chiamata ‘Legends of Chamberlain Heights’ e trasmessa dall’emittente ‘Comedy Central’. In uno dei suoi episodi, dal titolo eloquente ‘End of the Days’, il personaggio di Kobe Bryant, chiamato ‘Black Mamba’ dal soprannome con cui era noto il celebre cestista dei Los Angeles Lakers, veniva mostrato mentre si schiantava a bordo di un elicottero. E tutto questo suona come una sgradevole, macabra leggenda metropolitana. Una di quelle che spesso girano sui social network. Invece la cosa corrisponde a verità.

Out of respect for Kobe and his family we have removed the clip of him and ask that you please don’t share it.

RIP Kobe and Gigi Bryant and everyone else who died in the helicopter crash today

— Legends (@LegendsofCH) January 26, 2020