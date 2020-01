Gratta e Vinci | “Ho vinto 4 milioni” ma finisce malissimo

Una vincita da record al gratta e vinci segna l’inizio di una diatriba davvero antipatica per un uomo. Questi sostiene di essere stato truffato, la vicenda.

Un uomo vince una somma enorme al gratta e vinci ma il finale della vicenda non è affatto a lieto fine. Lui si chiama Joao Luis Da Ponte, è brasiliano e risiede a New Bedford, negli Stati Uniti. Purtroppo non mastica ancora bene l’inglese, anzi. Joao in pratica parla esclusivamente il portoghese, per cui la dicitura ‘$ 4 MIL’ rinvenuta sul suo biglietto era stata da lui stesso male interpretata.

Anziché 4 milioni di dollari, pensava di averne vinti solamente 4mila. Il malcapitato aveva così chiesto aiuto a due sue conoscenti, che però sembra lo abbiano ingannato. Difatti queste due donne avrebbero intascato la maggior parte della sua cospicua vincita. Dapprima ha chiesto aiuto ad una sua connazionale . una certa Maria Oliveira – ma poi ha capito di essere stato truffato, assieme ad una complice della stessa. Quest’ultima, tale Susana Gaspar, risulta essere la firmataria del biglietto al cospetto della Commissione della Lotteria.

Gratta e Vinci, la disputa finisce in tribunale

Difatti per l’ente è lei la proprietaria del gratta e vinci che ha fruttato una cifra notevole. Le due donne hanno scelto di ricevere un pagamento in contanti, per la cifra totale di 2,6 milioni di dollari lordi. Che al netto delle tasse diventano 1,8. Ovviamente le due donne negano qualsiasi accusa a loro carico. La vicenda è finita in tribunale e chissà se la giustizia riuscirà ad uscirne vincitrice in questa vicenda.

