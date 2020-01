Fabio Caramel: chi è il giovane eroe premiato da Mattarella – VIDEO

Il calciatore Fabio Caramel: chi è il giovane eroe premiato da Mattarella, ha rinunciato a una partita per una scelta più importante.

La vicenda di Fabio Caramel, negli anni scorsi, ha fatto il giro d’Italia, uscendo dal Veneto, Regione in cui è avvenuta. Il ragazzo è un giovane sportivo veneto di Marcon, tesserato con lo Spinea, che ha donato il suo midollo osseo.

Ha fatto una scelta molto importante: non ha esitato a rinunciare a una partita particolarmente importante per donare il proprio midollo a una donna malata e in gravi condizioni.

La storia di Fabio Caramel: gli elogi di Zaia e Mattarella

Una rinuncia e una scelta coraggiosa allo stesso tempo, che lo hanno reso un eroe. A lui ad esempio, è dedicata la puntata di ‘Nuovi Eroi’, programma in onda su Raitre, del 28 gennaio 2020. E per lui sono arrivati molti attestati di stima. Ha sottolineato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto: “Ha segnato un goal meraviglioso che nessun rallenty può valorizzare, perché non è entrato in una porta, ma nel cuore”.

La sua storia è arrivata fino al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che lo scorso anno lo ha nominato Cavaliere della Repubblica. Il ragazzo si è detto davvero grato per questo riconoscimento, ma ha spiegato in un’intervista a La Nuova Venezia che “come Fabio Caramel però sono un po’ imbarazzato perché ci sono tante altre persone che hanno donato e donano, che sono molto appagate personalmente per il gesto che hanno fatto, ma che vivono nel silenzio”.