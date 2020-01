Brad Pitt e Jennifer Aniston, i due attori sono tornati insieme?

Brad Pitt e Jennifer Aniston, i due attori pluripremiati, dopo anni dalla loro separazione hanno preso strade separate. Adesso però si vocifera il riavvicinamento.

Brad Pitt e Jennifer Aniston sono stati una delle coppie più amate del cinema. I due attori si sono conosciuti nel 1998, quando la fidanzatina d’America era ancora impegnata sul set della famosissima serie comedy “Friends”. Dopo solo due anni di fidanzamento, i due si sono sposati in una cerimonia intima a Malibù. Come i fan ricorderanno il matrimonio non è durato molto, infatti nel 2005 la coppia ha annunciato la separazione. Da sempre si specula che la causa della loro rottura sia stata dovuta dall’incontro di Brad Pitt con Angelina Jolie, conosciuta sul set di “Mr. and Mrs. Smith” nel 2004.

Nello stesso anno, Brad fu paparazzato in Kenya con la Jolie e da quel momento i due erano stati inseparabili, fino al divorzio nel 2016. La Aniston, nel 2011, si è fidanzata con l’attore e regista Justin Theroux, con cui si è sposata nel 2015. Dopo solo due anni e mezzo di matrimonio, però, la coppia si è separata.

L’incontro ai Golden Globe tra Brad Pitt e Jennifer Aniston

L’attrice di “Friends”, da poco sui social, è stata ritratta con sguardo sognante mentre guardava l’ex marito Brad Pitt durante il suo discorso ai Golden Globe 2020. Sui social è stato commentato come “la cotta per Brad non passa mai” e potrebbe essere vero. Secondo la cronaca rosa i due attori si sono baciati a un evento, facendo scatenare le gioie dei fans. Nonostante molti non vorrebbero vedere Jen nuovamente con il cuore a pezzi, come quando Brad l’aveva lasciata per Angelina Jolie, altri sperano in un ritorno di fiamma tra i due.

I due attori hanno sempre deciso di descrivere il loro rapporto come un’amicizia, ma tra lo sguardo sognante di Jen mentre Brad Pitt ritirava il premio come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film di Tarantino “C’era una volta…a Hollywood” ai Golden Globe, e le paparazzate nel dietro le quinte dei SAG Awards 2020, dove i due sono stati fotografati sorridenti e complici, si specula un riavvicinamento. I due ex si sono abbracciati e hanno festeggiato insieme, felici l’uno per l’altra.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!