Belen Rodriguez e Stefano De Martino accusati di rapina aggravata – VIDEO

Colpo di scena nel processo per aggressione a carico di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il pm ha riformulato il capo d’imputazione in rapina aggravata.

I fan di Stefano De Martino e Belen Rodriguez sicuramente ricorderanno che nel 2012 la coppia più amata d’Italia si trovava in vacanza ed è stata paparazzata, cosa che non gli ha fatto piacere. Successivamente avrebbero avuto un alterco con il fotografo, al quale avrebbero preso la macchina fotografica con la forza per cancellare le foto incriminate. Il paparazzo in quel momento si trovava in compagnia di un collega e poco dopo l’accaduto ha sporto denuncia contro i vip per aggressione.

In base agli elementi presentati durante l’udienza di ieri mattina, il PM ha deciso di riformulare il capo d’imputazione da aggressione a rapina aggravata. Il giudice ha quindi fatto richiesta alla Procura per ufficializzare la riqualificazione del capo d’accusa. Una volta completata questa fase, verrà chiesto un rinvio a giudizio, e solo se il gip riterrà che ci sono gli estremi per procedere potrà essere fissata un’udienza e cominciare il processo.

