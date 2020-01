Belen Rodriguez, pancino sospetto sui social | VIDEO

Belen Rodriguez sembra in dolce attesa. Così appare dal video che ha pubblicato, dove emerge un pancino sospetto che fa mettere in dubbio i fan. La showgirl sarà davvero nuovamente in dolce attesa?

Belen Rodriguez, seguitissima sui social, ha una schiera di fan che vantano oltre i 9,2 milioni di followers, solo su Instagram. Tra questi moltissimi aspettano con grande attesa una nuova gravidanza per la conduttrice, che regalerebbe un fratellino a Santiago e un secondo figlio a Stefano De Martino. Così, quando qualche ora fa, ha iniziato a circolare un video in cui la showgirl mostra un pancino sospetto, si sono scatenati i commenti sui social.

Visualizza questo post su Instagram Que lindo!!! 🧡❤️🧡 @disneylandparis #frozencelebration @stefanodemartino #B #R Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 27 Gen 2020 alle ore 4:39 PST

Belen Rodriguez, sarà di nuovo incinta?

Belen non è nuova al gossip infondato. Nel corso degli anni più volte si è vociferata la possibilità di una seconda gravidanza per la showgirl, a causa anche del forte amore della madre argentina per suo figlio Santiago. Inoltre la storia d’amore con il ballerino Stefano De Martino è stata sempre al centro del gossip, con i loro alti e bassi che hanno portato alla separazione e, recentemente, al ricongiungimento. La coppia sembra davvero aver superato i problemi che hanno causato la loro rottura e adesso sono più uniti che mai.

Belen e Stefano De Martino hanno rilasciato un’intervista di coppia al settimanale Oggi dove hanno parlato anche della possibilità di un secondo bambino, che hanno definito un “work in progress”. I due, però, hanno scelto di dare la precedenza al loro rapporto di coppia, cercando di recuperare il tempo che hanno perso. La pubblicazione del video, da parte dell’argentina fa scattare il dubbio; nonostante il suo corpo sia ben visibile, così come i dettagli degli outfit indossati, il pancino sembra camuffato. Inoltre, da qualche giorno, i fan hanno notato come la showgirl non stia più postando video durante gli allenamenti: sarà davvero incinta?

