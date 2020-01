Il noto personaggio televisivo e concorrente del Grande Fratello Vip, Antonio Zequila, chi è la sorella Gerardina: rapporto tra i due.

Tra i protagonisti del Grande Fratello Vip, si sta facendo sicuramente notare Antonio Zequila. Il noto personaggio televisivo ha anche raccontato, nei giorni scorsi, di un presunto flirt con Valeria Marini.

Inoltre, secondo l’ex concorrente del Grande Fratello, Biagio D’Anelli, avrebbe un segreto tenuto nascosto per quasi dieci anni. Si tratta di una misteriosa fidanzata, ma non è chiaro di chi si tratti.

Chi è Gerardina, la sorella di Antonio Zequila, e il loro legame

Quel che è certo è che Antonio Zequila ha una sorella, che finora ha mantenuto una certa riservatezza e della quale abbiamo poche informazioni, che arrivano proprio dal concorrente del Grande Fratello Vip. La donna si chiama Gerardina e di lei il noto personaggio televisivo ha parlato in alcune interviste, in particolare in una al portale intervisteromane.net.

Ci sarebbe ad esempio indirettamente la sorella dietro la sua scelta di entrare nel mondo dello spettacolo: “Ero ragazzo e mi sono innamorato dell’insegnante di portamento di mia sorella Gerardina. All’epoca studiavo al Liceo e mi sono prodigato a fare il modello anch’io e da modello”. Lui e la donna, che era sposata, scappano a Roma e Zequila inizia la carriera nei fotoromanzi. Sempre nella Capitale, lui e la sorella hanno anche vissuto per un periodo insieme. Nella stessa intervista, racconta di un rapporto speciale con i genitori e con sua sorella.