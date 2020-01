Amici 19, due nuovi alunni entrano nella scuola: polemica sui social

Nella scuola di Amici 19 di Maria De Filippi sono entrati due nuovi alunni: Matteo e Nicolai. L’ingresso degli studenti non viene preso bene sui social, dove scattano le polemiche.

La scuola di Amici, ormai alla sua 19esima edizione, è arrivata a pochi passi dalla fase del tanto atteso serale. Quest’anno, però, le cose sembrano essere molto diverse nel programma tanto amato della De Filippi, in quanto si è assistito a un cambiamento delle regole. Nelle scorse settimane abbiamo presenziato a eliminazioni a sorpresa e a ingressi altrettanto inaspettati, ma ciò che ha davvero lasciato sorpresi i fan è stato l’ingresso dei due giovani ballerini Matteo e Nicolai. I fan del programma, già infastiditi dai continui cambi delle ultime settimane, si sono rivolti ai social per esprimere il loro malcontento.

Polemiche sui social per il programma di Maria De Filippi

Nelle puntate passate di amici vi sono state diverse eliminazioni. Abbiamo assistito all’addio di Giorgia, seguito da quello di Giuseppe. In seguito agli abbandoni, però, nel talent sono entrati nuovi ballerini: Ayoub, voluto da Timor, e Karina, desiderata dalla tanto zelante Alessandra Celentano. Nonostante ciò, la permanenza del ballerino di hip hop nella scuola è durata solo qualche settimana. Ad entrare ufficialmente sono, però, Nicolai, ballerino di danza classica e Matteo, scelto durante il casting di Veronica Peparini.

Leggi anche -> Skioffi Amici | eliminazione cocente per il rapper che litiga con Gaia

I fan del programma stanno continuando ad esprimere sui social il loro malcontento per la continua confusione. Appena i telespettatori si affezionano a un ballerino questo sembra venire eliminato e ne entra immediatamente un altro. Mai nella storia di Amici c’erano stati così tanti cambi di casting e mai si erano tenute audizioni fino a metà gennaio. Dopo l’annuncio dell’ingresso nella scuola di Matteo e Nicolai sul profilo Instagram di Amici19, i commenti non si sono fatti attendere. In molti lamentano l’eliminazione di Ayoub, chiedendosi perché, nonostante al serale possano arrivare solo dieci ragazzi, siano appena stati fatti entrare altri due ballerini.

Visualizza questo post su Instagram Matteo è ufficialmente un allievo della scuola di #Amici19! Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale) in data: 27 Gen 2020 alle ore 7:31 PST

Commenti negativi sul giovane Matteo che, secondo i fan, non ha talento. Le critiche maggiori però sono rivolte alla redazione del programma e alla decisione di far entrare nuovi studenti quando gli insegnanti stanno iniziando a consegnare le maglie per il serale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!