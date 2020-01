Stasera in tv – PresaDiretta, le anticipazioni del 27 gennaio

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 27 gennaio, con la puntata di PresaDiretta in onda su Rai3 a partire dalle 21:20: le anticipazioni di oggi

Appuntamento a questa sera, lunedì 27 gennaio, a partire dalle 21:20 su Rai3 con una puntata speciale di PresaDiretta dopo il voto in Emilia-Romagna con i protagonisti della lunga campagna elettorale e le ultime dichiarazioni politiche a caldo. Ci saranno dichiarazioni in esclusive con volti e storie della politica e della società civile. La stessa trasmissione di Rai3 è volate sia nelle grandi città che nelle periferie e nei paesini della provincia per raccogliere i bisogni, le paure, i sentimenti delle elettrici e degli elettori. Un reportage che racconta in profondità le ragioni del voto. Per ambire al ruolo di Governatore della Regione c’erano il Presidente in carica Stefano Bonaccini per il Partito Democratico, Lucia Borgonzoni della Lega, Stefano Lugli esponente de L’Altra Emilia Romagna, Marta Collot di PaP!, Laura Bergamini per il Partito Comunista, Simone Benini del Movimento 5 Stelle e Domenico Battaglia del Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità.

Stasera in tv – PresaDiretta, le curiosità

Un racconto di Riccardo Iacona con Giulia Bosetti, Marianna De Marzi, Eleonora Tundo, Alessandro Marcelli, Andrea Vignali. Con la collaborazione di Teresa Paoli Danilo Procaccianti Pablo Castellani Raffaele Manco, Torchia Massimiliano. Appuntamento a questa sera, lunedì 27 gennaio, a partire dalle 21:20 su Rai3.