Stasera in tv – La guerra è finita, le anticipazioni del 27 gennaio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 27 gennaio, su Rai1 con la terza puntata di La guerra è finita: le anticipazioni di oggi

Questa sera, lunedì 27 gennaio, andrà in onda la terza puntata de La guerra è finita su Rai1 a partire dalle 21:25. Davide cercherà di conoscere il passato di Mattia, per capire quali commessi abbia commesso. Miriam e lo stesso Mattia sono sempre più uniti con Stefano che, invece, chiederà a Giulia un favore, che pensa sempre a Davide. Nella Terenzi i ragazzi condurranno una vita più tranquilla e nasceranno belle amicizie, come quella tra Mattia e Miriam.

Stasera in tv – La guerra è finita, le curiosità

Durante la puntata di questa sera, che andrà in onda nel giorno della Memoria, si potrà vedere come Stefano chiederà a Giulia di accompagnarlo ad un ballo. Inoltre, l’evento sarà utile per la stessa donna di incontrare la marchesa Terenzi, la proprietaria della tenuta dove vivono gli orfani di guerra. Stefano porterà Giulia al ballo presentandola come sua fidanzata, ma lei è sempre attratta da Davide, che non sta attraversando un ottimo periodo visto che non riesce a ritrovare il suo amato figlio Daniele, deportato insieme alla madre. Appuntamento a questa sera con la terza puntata, La guerra è finita, su Rai1 a partire dalle 21:25.