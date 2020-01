Stasera in tv – Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 27 gennaio

Appuntamento a questa sera, lunedì 27 gennaio, con una nuova puntata di Grande Fratello Vip su Canale5: ecco le anticipazioni di oggi

Nuovo appuntamento questa sera, lunedì 27 gennaio, a partire dalle 21:25 con Grande Fratello Vip. Non ci sarà il televoto, visto che la produzione l’ha voluto annullare dopo che Barbara Alberti che ha abbandonato la casa del reality. Lo stesso conduttore Alfonso Signorini svelerà i motivi dell’accaduto.

LEGGI ANCHE >>> Carlotta Maggiorana si ribella | “Voglio andarmene”



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Grande Fratello Vip, le curiosità

Sul profilo ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip è apparso un comunicato ufficiale: “Barbara Alberti ha momentaneamente abbandonato la casa del #GFVIP per una indisposizione. Il televoto che la vedeva contrapposta a Fernanda Lessa e Patrick Ray Pugliese è stato quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”. Inoltre, Carlotta Maggiorana ha svelato a Fernanda Lessa di essere in crisi e di non sapere se è il caso di continuare quest’avventura. Appuntamento a questa sera, lunedì 27 gennaio, a partire dalle 21:25 su Canale5.