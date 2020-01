Sinisa Mihajlovic come sta oggi | il mister torna in ospedale

La lotta contro la leucemia continua. E Sinisa Mihajlovic come sta oggi? Gli ultimi aggiornamenti riferiscono della necessità di tornare in ospedale.

Come noto, Sinisa Mihajlovic sta combattendo contro la leucemia, ormai già da diversi mesi. Era la scorsa estate quando l’allenatore del Bologna rese noto a tutti la propria, difficile condizione. Da allora di giornate in ospedale con sessioni di chemioterapia ne sono trascorse. C’è stato anche un trapianto di midollo osseo, avvenuto verso fine ottobre.

Il decorso sta andando bene ed in generale vige un certo ottimismo sul suo stato di salute. Ed ora Sinisa Mihajlovic come sta oggi, si chiedono molti tifosi rossoblu e non? Il 50enne serbo è dovuto tornare in ospedale, come fatto sapere proprio dal Policlinico Sant’Orsola di Bologna in un comunicato ufficiale. Al momento Mihajlovic risulta ricoverato all’Istituto di Ematologia ‘Seragnoli’, dove è iniziata una terapia antivirale. Conseguenza questa proprio del trapianto di midollo osseo subito. Questa nuova degenza comunque sembra debba avere dei tempi meno lunghi rispetto ai ricoveri già avvenuti in precedenza.

Sinisa Mihajlovic, i post recenti della moglie su Instagram

