Il selfie post parto diventa un caso: incredibile performance del papà

Il selfie di una neomamma in sala parto ha fatto letteralmente impazzire il popolo dei social. Ma il merito è (quasi) tutto del marito.

Il parto, si sa, è un momento emozionante per i futuri genitori che si preparano ad accogliere il loro piccolo nel mondo. Tuttavia, può anche essere un evento piuttosto stressante e faticoso, come ha fatto notare la coppia (anonima) autrice di un selfie diventato ben presto virale su Instagram.

Il selfie virale sui social media

Il selfie in questione mostra la neomamma sdraiata su un letto d’ospedale, i capelli raccolti, una coperta a coprire le nudità… ma non è lei che cattura l’attenzione del popolo dei social, bensì suo marito. L’uomo è disteso sul pavimento, circondato da tre medici, uno dei quali tiene in braccio il bambino.

Chiaramente il miracolo del parto è stata un’emozione troppo forte per il poveretto, che alla fine è svenuto. I dottori sembrano piuttosto preoccupati per lui, ma sua moglie sfodera un sorriso Durbans – evidentemente fiduciosa che riacquisterà presto i sensi.

La curiosa immagine è stata condivisa su un popolare account Instagram e ha fatto incetta di like, condivisioni e commenti – molti dei quali, naturalmente, tutti da ridere. Nel frattempo il neopapà si sarà senz’altro ripreso…

Visualizza questo post su Instagram He was here to encourage his wife at her First Childbirth 😂 Un post condiviso da Worth Feed (@worthfeed) in data: 14 Gen 2020 alle ore 4:18 PST

