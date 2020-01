Ragazzo morto treno | attraversava i binari dopo avere sbagliato convoglio

Un ragazzo morto sotto al treno, era giovanissimo: la tragedia dopo l’alba, con i carabinieri che hanno ricostruito l’assurda dinamica dei fatti.

Nella mattinata di lunedì 27 gennaio un ragazzo è morto investito da un treno. Il dramma ha avuto luogo a Broni, località situata in provincia di Pavia. Subito identificata la vittima. Si tratta di un giovane di 26 anni, originario del Nord Africa ma da tempo residente a Genova.

Il magrebino è stato investito da un convoglio di passaggio appena dopo le ore 06:00 di stamani. L’impatto è stato molto violento ed il ragazzo è morto sul colpo, con il macchinista alla guida del treno che non ha potuto evitarlo. Sono intervenuti il personale medico del 118 ed anche i carabinieri. I soccorsi sanitari purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Per quanto riguarda i militari, si indaga per cercare di stabilire l’esatta dinamica dell’evento.

Ragazzo morto investito dal treno, avrebbe preso il convoglio sbagliato

Gli inquirenti ritengono che la vittima abbia preso il treno sbagliato e che fosse quindi salito su un convoglio diverso da quello che lo avrebbe dovuto portare a Milano. Una volta giunto nel Pavese, il 26enne avrebbe quindi attraversato a piedi i binari alla stazione di Broni. Ma qui il convoglio che compie la tratta che unisce Bologna a Voghera lo avrebbe travolto. E lui non si sarebbe accorto di niente. Il mezzo stava viaggiando ad una velocità di circa 100 chilometri all’ora. La linea ferroviaria interessata è rimasta chiusa sulla linea Stradella Pavia Milano fino alle 09:30 di stamani.

