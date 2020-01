Parma, bimbo di 5 anni cade dalla finestra di casa e muore

La tragedia è avvenuta a Collecchio, in provincia di Parma: il piccolo è caduto dalla finestra del bagno di casa e si è spento dopo un giorno di agonia.

Era precipitato dal primo piano della sua casa a Collecchio, in provincia di Parma, e precisamente dalla finestra del bagno. Il piccolo, di appena 5 anni, si trovava in casa con i suoi genitori (di origine etiope) e due fratellini quando sarebbe salito su una sedia e si sarebbe affacciato, precipitando poi – per cause ancora da accertare – nel cortile. Un volo di 5 metri che, purtroppo, gli è stato fatale.

Leggi anche –> Milano, bimbo di 5 anni precipita dal secondo piano: “L’avevano lasciato solo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il tragico epilogo all’ospedale Maggiore di Parma

Il bambino è stato subito soccorso e poi ricoverato nel reparto Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. Purtroppo, però, ogni tentativo di salvarlo è stato inutile ed è morto ieri pomeriggio, dopo un giorno di agonia. Fin dal primo momento le sue condizioni erano apparse disperate e il fortissimo trauma cranico riportato non gli ha lasciato scampo. Sul posto , nel frattempo, sono giunti i sanitari dell’Assistenza Pubblica di Collecchio e i Carabinieri di Collecchio, che hanno effettuato un sopralluogo per ricostruire nel dettaglio l’episodio. Si sarebbe trattato di un tragico incidente.

EDS