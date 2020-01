Paola Barale, duro sfogo sugli ex: “Mi hanno fatto male” – VIDEO

La showgirl Paola Barale e il suo duro sfogo sugli ex Raz Degan e Gianni Sperti: “Mi hanno fatto male, ma oggi sono nel dimenticatoio”.

Ospite di ‘Live Non è la D’Urso’, la showgirl Paola Barale si scaglia contro i suoi ex Raz Degan e Gianni Sperti, usando toni duri nei confronti di entrambi.

“Entrambi mi hanno fatto veramente male, sono finiti nel mio dimenticatoio”, le parole con cui Paola Barale liquida gli ex.

Parlando poi di Gianni Sperti sottolinea: “Io ho detto che, ai tempi del mio matrimonio con Gianni Sperti, lui aveva l’idea di fare un figlio. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio siano necessarie diverse garanzie. Ci siamo lasciati dopo, evidentemente quelle garanzie non c’erano… Ero io il capofamiglia!”. Spazio infine al suo allontanamento dalla televisione e alla domanda sul perché sia avvenuto, lei replica: “Io ho sempre avuto voglia. Ho portato molti progetti ma sempre per qualche motivo alla fine tutto svanisce”.