Natalia, Bianca e Capri, chi sono le figlie di Kobe Bryant sopravvissute a loro padre

Mentre il mondo piange la scomparsa dello sportivo, Natalia, Bianca e Capri sono in lutto per la scomparsa del padre: chi sono le figlie di Kobe Bryant.

Difficile trovare parole per descrivere la tragedia che ieri ha portato via uno dei più grandi sportivi della storia. Nel tragico incidente che ha causato la morte di Kobe Bryant, infatti, è morta anche sua figlia Gianna (di soli 13 anni), la coetanea e amica Alyssa Altobelli, il padre di Alyssa John e l’allenatrice Christina Mauser. A questi vanno aggiunte altre 4 vittime di cui per il momento non si conosce il nome.

Se in questo momento le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo esattamente ieri, i familiari di Kobe stanno cercando di elaborare un doppio lutto improvviso. Alla tragedia di ieri, infatti, sono sopravvissute la moglie Vanessa e le figlie Natalia, Bianca e Capri, oltre al padre Joe. Difficile immaginare cosa possano provare i sopravvissuti in un momento come questo. Il dolore per una perdita di questo tipo è incalcolabile e ognuno di loro dovrà vivere una vita differente rispetto a quella vissuta sino ad ora.

Natalia, Bianca e Capri, chi sono le figlie di Kobe Bryant

L’unica figlia di Kobe in grado di capire la portata della tragedia al momento è la primogenita Natalia. La ragazza al momento ha 17 anni ed il mondo in cui fino ad ora aveva vissuto l’è letteralmente crollato addosso. La giovane è una sportiva, come il padre, ma a differenza di Gianna aveva scelto come sport la pallavolo. In questo 2019-2020, Natalia deve completare l’ultimo anno di High School (le superiori) e decidere in quale college andare. Un anno importante, insomma, nel quale però le scelte riguardanti il futuro passano in secondo piano. Bianca, invece, è ancora molto piccola: nata nel 2016 ha da poco compiuto 3 anni. Ancora più piccola Capri, nata solamente nel 2019 la piccola ha compiuto da poco 7 mesi.