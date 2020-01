In Nuova Zelanda appare un video shock in cui una donna versa della vodka nella bocca di una bambina, la replica del padre non convince per nulla.

Dal video sconvolgente circolato su Snapchat, appare una donna che versa alcol nella bocca di una neonata. La bambina sembra che stia sorseggiando la Long White, un drink a base di vodka, mentre indossa solo un pannolino ed è circondata da cuscini.

Nel video appare un uomo, che si ritiene essere il padre della neonata, che è seduto e guarda ciò che sta succedendo ridendo. Il breve video si ritiene che sia stato filmato in Nuova Zelanda ed è arrivato molto presto alle autorità.

Il padre, dopo le innumerevoli minacce ricevute online, ha risposto su Facebook, dichiarando che “solo un idiota lascerebbe che un bambino beva vodka”. Ha inoltre continuato dicendo che “io e mia moglie e un paio di amici stavamo soltanto scherzando con lei. Io sono un padre e i miei bambini sono il mio mondo”. Successivamente però è emersa un’altra foto, sempre dello stesso uomo, che tiene un boccale di birra appoggiato alle labbra della bambina con la caption: “La sua prima Vigilia di Natale e birra #bestdadever”.

