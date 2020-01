Dove andare in vacanza a San Valentino 2020 in Italia per scattarsi una foto perfetta

Dove andare in vacanza a San Valentino 2020 in Italia per scattarsi...

La location perfetta per una foto indimenticabile in occasione di San Valentino 2020 in Italia: dove andare

Se avete deciso di andare in vacanza per San Valentino 2020 e state cercando la location giusta per trascorrere una vacanza straordinaria e fare delle foto da sogno sarete indecisi sul dove andare. Per fare delle foto da sogno, infatti, è importante trovare una location che sia perfetta e che possa trasformare quel magico momento in una istantanea che sarà sempre con voi e che potrete poi stampare e appendere in casa come quadro.

Le mete al top per una foto da sogno

Nel mondo ci sono moltissime località interessanti in questo senso, ma per San Valentino 2020 bisogna saper scegliere. Dove andare allora per scattare una foto di San Valentino meravigliosa? Se volete rimanere in Italia ci sono degli scorci e dei panorama meravigliosi da poter utilizzare come sfondo per la vostra foto romantica. Soprattutto magari in una grande città come Roma qui potrete decidere magari di scattarvi una foto nel Giardino degli Aranci oppure potreste pensare di andare al Gianicolo, a Villa Borghese al tramonto e ancora in alternativa sicuramente potreste scegliere il Colosseo.

Altra location interessante dove andare a scattare una foto per San Valentino 2020, potrebbe essere la Toscana le sue colline i suoi panorami sono sicuramente ricchi di spunti per una foto ricordo di San Valentino 2020. Praticamente ad ogni angolo della campagna toscana si troverà il giusto sfondo per uno scatto memorabile. Ma anche in città come Firenze potreste trovare il giusto scorcio per una foto, magari in Piazza della Signoria o dalla Chiesa Santa Maria Novella, o ancora ovviamente su Ponte Vecchio.

Un’altra meta interessante per scattare una foto romantica San Valentino è Venezia definita proprio la città degli innamorati il ponte dei sospiri, Piazza San Marco e le gondole potrebbero essere lo sfondo ideale per una foto incredibile.

Se queste lo crescerà ancora non vi bastassero un’altra alternativa potrebbe essere Napoli. Questa città è Infatti ricca di scorci affacciati sul mare o con alle spalle il Vesuvio dove scattare una foto da sogno. Anche nei vicoli magari nei quartieri spagnoli o nel mercati centrali. C’è talmente tanta vita e energia che anche uno scatto fatto in maniera un po’ improvvisata potrebbe diventare una piccola opera d’arte.

Insomma, la foto perfetta per San Valentino 2020 è praticamente dietro l’angolo. Basta scegliere la location giusta per immortalare quel momento con il telefono, oppure con una cara e vecchia macchina fotografica per stampare poi il ricordo e appenderlo in casa come quadro.