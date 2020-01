Kobe Bryant, le ultime immagini insieme alla figlia Gianna prima della tragedia

Sul sito ‘TMZ’ sono state pubblicate le immagini dell’ultimo incontro di Gianna Bryant prima della tragedia, in cui si vede papà Kobe a bordo campo.

Una tragedia, quella che ha colpito la famiglia Bryant, che lascia sgomenti. In attesa di capire quali siano state le cause dell’incidente che ha portato alla morte di Kobe, Gianna ed altre 7 persone, negli USA si celebra il ricordo di un campione le cui gesta rimarranno immortali. Nel contempo si cerca di spiegare ai fan chi fosse Gianna, la figlia 13 enne rimasta coinvolta. Kobe amava tutte e quattro le sue figlie, ma con lei condivideva la passione per il basket.

L’ex guardia dei Lakers non si perdeva mai una partita della piccola ed era sempre pronto a darle consigli su come migliorare e come far fruttare il suo talento. Anche ieri i due stavano andando al campo per una partita della squadra di Gianna. L’amore per quello sport che li univa è stato anche il motivo che li ha spinti ad uscire di casa nonostante la nebbia fitta di ieri.

Kobe Bryant: le ultime immagini con la figlia Gianna

Il sito americano ‘TMZ‘ ha voluto celebrare anche quella passione comune in un pezzo in cui mostra le immagini dell’ultimo contro che Gianna ha disputato. Nella prima di queste si vede Kobe che assiste da bordo campo alla partita. Nella seconda invece si vede sua figlia che si posiziona sulla parte sinistra del campo. Nella terza, probabilmente quella più significativa, si vede l’ex asso dei Lakers che da qualche consiglio a Gianna prima che riprenda il gioco. Infine, nell’ultima, si vede la ragazza mentre fa opposizione sotto il canestro ad un’avversaria.