Kobe Bryant morto | le immagini del disastro | VIDEO

I network statunitensi diffondono le riprese filmate dell’incidente in elicottero con Kobe Bryant morto assieme alla figlia e ad altre persone.

La notizia di Kobe Bryant morto in un incidente aereo mentre si trovava a bordo del suo elicottero ha scosso il mondo intero. Ovunque questa tragedia è stata accolta con enorme tristezza.

LEGGI ANCHE –> Kobe Bryant morto | LeBron James piange in aeroporto | VIDEO

Assieme alla 41enne leggenda del basket sono deceduti anche la figlia Gianna Maria-Onore Bryant, di 13 anni, ed altre persone che erano a bordo del velivolo assieme a loro. Il disastro aereo ha avuto luogo verso le ore 19:00 italiane, all’incirca le 10:00 del mattino negli Stati Uniti. Il luogo della sciagura è Calabasas, una località situata a breve distanza da Los Angeles. I network che sono confluiti in breve tempo sul posto hanno ripreso quel che restava dell’elicottero. Si vedono soltanto macerie, lamiere del mezzo distrutto e tanto fumo. Il velivolo è precipitato presumibilmente per un guasto, anche se ancora non sono noti i motivi di questa presunta avaria.

LEGGI ANCHE –> Kobe Bryant chi era | vita trionfi moglie e figlie del grande campione

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Kobe Bryant morto, i video dell’incidente in elicottero dopo il disastro

L’elicottero ha compiuto diverse giravolte su sé stesso, senza che il pilota potesse governarne la traiettoria. Quindi c’è stato lo schianto su di una collina, ad alta velocità. Subito dopo l’impatto al suolo, l’elicottero su cui viaggiavano Kobe Bryant, la figlia 13enne e le altre persone ha preso fuoco. Di seguito le immagini diffuse da alcune emittenti statunitensi accorso poco dopo lo schianto.

LEGGI ANCHE –> Vanessa Laine chi è | vita carriera e figli della moglie di Kobe Bryant

LEGGI ANCHE –> Morte Kobe Bryant, la polizia aveva sconsigliato al pilota di decollare

E LEGGI ANCHE –> Kobe Bryant, le ultime immagini insieme alla figlia Gianna prima della tragedia