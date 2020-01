Kobe Bryant e la figlia Gigi: ecco cosa hanno fatto prima dello schianto

Kobe Bryant e la figlia Gigi hanno partecipato alla messa cattolica a Newport Beach e ricevuto la Comunione, prima di morire in un tragico incidente.

Kobe Bryant e la figlia Gigi hanno partecipato insieme alla messa cattolica nella loro chiesa parrocchiale qualche ora prima di morire nel tragico incidente in elicottero. La leggenda del basket e la 13enne sono andati alla celebrazione delle ore 7:00 nella Cattedrale di Nostra Signora Regina degli Angeli a Newport Beach. Entrambi hanno ricevuto la Comunione.

La triste sorte di Kobe Bryant

Kobe Bryant e sua figlia hanno lasciato la chiesa e subito dopo sono saliti a bordo dell’elicottero S-76 Sikorsky pilotato da Ara Zobyan che li avrebbe portati all’Accademia Mamba di Thousand Oaks per gli allenamenti di basket del campione. L’elicottero si è schiantato contro una collina vicino a Calabasas intorno alle ore 9.30, i pompieri hanno risposto a una chiamata del 911 alle 9.47. Nove persone sono morte.

Un parrocchiano, che ha partecipato a una successiva messa nella cattedrale, ha scritto sui social: “Durante la messa, il nostro sacerdote ci ha informato di tutti che Kobe Bryant e sua figlia hanno partecipato alla messa questa mattina nella Cattedrale di Nostra Signora Regina degli Angeli”. E anche padre David Barnes, un prete cattolico a Boston, nel Massachusetts, ha confermato la presenza di Kobe alla funzione celebrata da padre Anthony Vu.

In un commovente post su Facebook il vescovo Timothy Freyer, della diocesi di Orange, attualmente a Roma per incontrare il Papa, ha affermato che Kobe era un “cattolico impegnato” che “amava la sua famiglia e amava la sua fede”. “I nostri cuori – aggiungono – rimangono tristi dopo la tragica perdita subita a seguito dello schianto in elicottero. Preghiamo e piangiamo per gli amici e le famiglie delle vittime”.

