Proprio pochi minuti fa nella casa del Grande Fratello Vip 4 è scattato un nuovo bacio tra due inquilini, scambiato di fronte agli altri concorrenti.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della quarta stagione del Grande Fratello Vip. Nelle passate settimane abbiamo assistito alle prime liti e alle prime eliminazioni. Tre highlander hanno abbandonato il gioco, tra gli ex gieffini, solo Patrick è rimasto nella casa più conosciuta d’Italia.

Ricordiamo la squalifica di Salvo Veneziano a causa dei commenti fatti nei confronti di Elisa De Panicis, mentre Barbara Alberti da ieri ha deciso di abbandonare momentaneamente la casa. La scrittrice dovrà comunicare questa sera la sua scelta definitiva riguardo al suo futuro nel programma. Il televoto, intanto, è stato annullato. Inoltre questa sera su Canale 5 gli spettatori potrebbero assistere a un’eliminazione a sorpresa, mentre di settimana in settimana il finale del reality show si avvicina sempre di più.

Grande Fratello Vip 4: scatta il bacio tra Clizia e Andrea

Fin’ora la casa del GF VIP 4 non è stata protagonista di nessuna storia d’amore. Tra Clizia Incorvaia e i concorrenti Ivan Gonzalez e Paolo Ciavarro sembrava esserci del feeling. Il concorrente spagnolo, però, è uscito nella scorsa puntata del reality e il figlio d’arte ha pubblicamente smentito il suo tanto chiacchierato probabile flirt con la Incorvaia dichiarando: “Non c’è attrazione fisica”. Questo sembra essere un brutto colpo sia per la ex moglie di Sarcina, che per i fan del reality show: in molti speravano nella nascita di una storia d’amore tra Clizia e Paolo. La Incorvaia continua a non riuscire a trovare un equilibrio all’interno della casa. Ieri è scoppiata a piangere nella Capsule Hotel e ripeteva a se stessa: “Basta”.

Negli scorsi giorni Clizia ha parlato di come sia difficile fidarsi di un uomo dopo le esperienze che ha avuto. Il suo momento di sfogo non è potuto durare a lungo però, perché in serata ha dovuto prepararsi per sostenere la prova Grease. I concorrenti della casa hanno ricevuto i vestiti dalla produzione e si sono improvvisati ad imitare John Travolta e Olivia Newton-John. Tra le varie coppie formate dai concorrenti erano presenti anche Clizia e Andrea Denver. I due, vestiti i panni dei protagonisti del famoso musical, alla fine della performance si sono baciati. Come nel caso tra Adriana Volpe e Pago, però, il bacio è stato dato solo per gioco. Alla scena hanno assistito tutti gli altri concorrenti, tra i quali era presente anche Paolo Ciavarro, che non sembra aver avuto reazione alcuna.