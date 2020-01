Giulia De Lellis fuori di seno su Instagram, i fan perdono la testa

Giulia De Lellis fa letteralmente ammattire i suoi fan pubblicando una foto in piscina in cui si mostra senza la parte superiore del costume.

Da ormai diverso tempo Giulia De Lellis è diventata una vera e propria star dei social. La sua carriera come influencer ha ricevuto sicuramente un boost dopo la partecipazione a ‘Uomini e Donne’ programma che le ha dato visibilità per la storia d’amore tormentata con Andrea Damante. Proprio i rumor sull’infedeltà dell’ex tronista hanno acuito l’interesse mediatico e social sulla ragazza. Non è un caso se, dopo aver deciso di dare un taglio definitivo alla storia con l’ex, Giulia ha pubblicato un libro in cui spiega come si è sentita quando ha scoperto il tradimento.

La sua carriera, però, ormai è avviata da tempo e si regge sulla sua capacità di consigliare alle follower differenti make up e abbigliamenti. I suoi consigli, infatti, sono seguitissimi e tra i commenti del suo Instagram non è difficile leggere ringraziamenti di donne che sono contente del consiglio ricevuto. Come mai seguono lei piuttosto che le altre migliaia di ragazze? Semplice, Giulia si mostra sempre sorridente e cordiale, cercando di mostrare il proprio lato umano (come dimostrano le foto con la nipotina).

Giulia De Lellis fuori di seno su Instagram, i fan sono in delirio

Ma se quello di influencer è il mestiere originale della De Lellis, in questi anni si è aggiunto anche quello di fotomodella. Sul profilo è possibile trovare diversi scatti in cui pubblicizza sul suo corpo vestiario, intimo e costumi. Come le colleghe influncer, inoltre, Giulia si coccola i fan con qualche scatto sexy. L’ultimo la immortala all’interno di una piscina riscaldata mentre di spalle e senza la parte superiore del costume si volta a guardare l’obiettivo della fotocamera. Com’era facile prevedere la foto ha catturato l’attenzione di migliaia di utenti, alcuni dei quali si sono lasciati andare a complimenti e commenti lusinghieri.