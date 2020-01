Fabio Celenza, chi è lo Youtuber e doppiatore di Propaganda Live

Chi è Fabio Celenza, lo Youtuber e doppiatore di Propaganda Live: i suoi esordi, i personaggi famosi doppiati, il successo mediatico.

Classe 1987, Fabio Celenza è un personaggio sui generis: nella vita infatti, voleva studiare inglese. Ha abbandonato le sue aspettative per fare il musicista. Così, si laurea presso il Conservatorio D’Annunzio di Pescara in Popular Music.

Leggi anche –> Diego Bianchi, chi è: età, vita privata, carriera di “Zoro”

Ma da un suo ‘hobby’ nasce quella che è la sua fortuna. Infatti, faceva finta di doppiare film insieme alla sua fidanzata. Per ‘sbaglio’ o per ‘gioco’ i suoi doppiaggi comico nonsense di rock star internazionali finiscono su YouTube.

Leggi anche –> Memo Remigi, chi è: età, vita privata e carriera del cantante

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Curiosità su Fabio Celenza, ironico doppiatore dei vip

Quei video iniziano a macinare visualizzazioni e così diventano virali. Nasce in questo modo il fenomeno Fabio Celenza: l’abruzzese viene ricondiviso da decine di migliaia di persone in poco tempo. Oggi ha una canale YouTube con quasi 90mila iscritti e una pagina Facebook da oltre 150mila like. Merito dei suoi ironici e riuscitissimi doppiaggi: da Mick Jagger ad Angela Merkel, passando per Giorgia Meloni, lo Youtuber ne ha per tutti.

Il successo non passa inosservato, ovviamente, fuori dai canali social e così Fabio Celenza diventa un personaggio mediatico apprezzato ovunque. Inizia a collaborare importanti testate come Wired, Dmax e arriva anche in televisione. Infatti, entra nel cast di Colorado, su Italia 1, quindi passa a La7: da ottobre 2018 è collaboratore fisso di Propaganda Live. La sua ironia non risparmia nessuno, neanche Papa Francesco, oggetto di un suo video dopo l’episodio dello schiaffo alla fedele in Piazza San Pietro.